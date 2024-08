Trani, assalto al bancomat: ladri in azione/VIDEO

VIDEO

È la scena di un assalto al bancomat Bnl di Trani quella ripresa da un telefonino che sta facendo il giro del web. Lo sportello preso di mira è della filiale in via Roma. È avvenuto all’alba, il rumore ha svegliato i residenti della zona, qualcuno però era già sveglio ed ha registrato tutto. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i vigilantes della Pegaso che hanno provveduto a domare le fiamme provocate dalla esplosione. Ad agire sarebbero stati in due arrivati a bordo di un auto di colore scuro. Da quantificare il bottino del colpo, pare che lo sportello sia stato ricaricato ieri pomeriggio.

