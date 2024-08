Brindisi, malore alla guida: muore turista inglese

Un malore è stato fatale per un turista inglese di 62 anni, in vacanza in Puglia insieme ai suoi familiari. L’uomo alla guida della sua auto, nel pomeriggio di venerdì 9 agosto, ha accusato un malore perdendo il controllo della vettura che lentamente è finita fuori strada nelle campagne sanvitesi, sul via che collega Brindisi alla città normanna, nel tratto di strada compreso fra la caserma Carlotto e l’ex base Usaf, terminando la sua corsa contro un albero di ulivo. L’impatto è stato comunque leggero non causando pericoli per le altre persone presenti nel mezzo.

L’uomo insieme alla sua famiglia era diretto in Valle D’Itria per un periodo di vacanza. I familiari ancora sotto shock avrebbero riferito che l’uomo che il sessantaduenne inglese si sarebbe toccato il petto alcune centinaia di metri prima di perdere i sensi. Vani i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi.

Davide Cucinelli