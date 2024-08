Salento, trovato morto sub scomparso a Torre San Giovanni

È stato trovato privo di vita Michelangelo Nicolascenko, il sub 55enne, residente a Torre Pali, che risultava disperso da diverse ore dopo essersi immerso nelle acque al largo di Torre San Giovanni (Lecce) nella mattinata di venerdì 9 agosto.

L’uomo era uscito per una battuta di pesca insieme a un amico, ma non è mai riemerso. Il corpo del pescatore salentino è stato ritrovato ad una profondità di 25 metri dai soccorritori, nel punto esatto in cui si era immerso.

Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e condotte con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Lecce, sono andate avanti per diverse ore. Numerose le unità navali e aeree sono impegnate nelle operazioni, tra cui un elicottero della Capitaneria di Porto, un velivolo della Guardia di Finanza e i mezzi dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Secondo a quanto ricostruito dalla Guardia Costiera, l’uomo si sarebbe immerso intorno alle 9 del mattino, insieme all’amico, a circa sei miglia dal porto di Torre San Giovanni. Dopo alcune ore, l’amico è risalito a bordo e, non vedendo riemergere il 55enne, ha lanciato l’allarme.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita sulla motovedetta della guardia costiera e sta raggiungendo il porto vicino per poi essere trasportato al Vito Fazzi di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author