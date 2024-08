Bari, trovato per strada vicino al suo monopattino: grave 43enne

BARI – Un pirata della strada o una caduta accidentale. Al momento non è dato sapersi. È quello che stanno cercando di appurare gli uomini della Polizia Locale di Bari attivati dopo il ritrovamento di un uomo di 43 anni riverso sul ciglio della strada a Bari-Santo Spirito, con accanto il suo monopattino. Sul posto il personale del 118 che – dopo averlo soccorso – lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Le condizioni del 43enne, che risiede in contrada Torriccella a nord di Bari, sarebbero gravi. Secondo quanto ipotizzato finora, il 43enne, imbianchino e padre di due figli, stava andando al lavoro percorrendo in direzione nord una strada di raccordo tra Torricella e Santo Spirito quando potrebbe essere stato travolto da un’auto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

