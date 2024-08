Bari, niente accordo sulla prima Giunta Leccese

Bari – Niente accordo sulla prima giunta barese di Vito Leccese: il Movimento 5 Stelle potrebbe ottenere un consigliere in più, blindando l’assessorato, mentre salgono le quotazioni di una conferma di Ines Pierucci in quota alla sinistra. Incognita Laforgia per la presidenza del Consiglio.

