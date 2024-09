Modugno, perde il controllo del monopattino e sbatte la testa: è grave

MODUGNO – Era a bordo del suo monopattino quando per cause ancora da accertare ne avrebbe perso il controllo cadendo sull’asfalto rovente di fine estate, battendo la testa. Sarebbe grave il sessantenne di Modugno, nell’hinterland Barese, protagonista di un incidente avvenuto nelle scorse ore in via maresciallo Monaco, a pochi passi dal centro della cittadina e dalla statale 16.

L’uomo, poco più che sessantenne, avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa di una buca per terra. La pozza si sangue, infatti, è molto vicina alla zona dove l’asfalto appare dissestato. In un primo momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe stata quella di un pirata della strada che lo avrebbe colpito e ne avrebbe causato la caduta. Successivamente gli uomini della polizia locale avrebbero smontato questa tesi ascoltando alcuni testimoni e con i rilievi fatti sull’asfalto.

