Modugno, incendio ‘Recuperi Pugliesi’: sindaco, ‘Chiudete le finestre’

“Nel pomeriggio di oggi si è verificato, ancora una volta, un incendio di notevoli dimensioni presso il capannone dell’insediamento produttivo “Recuperi Pugliesi” in Contrada Gammarola. L’incendio ha sprigionato una colonna di fumo estesa e per tale ragione abbiamo istantaneamente allertato Arpa Puglia che è al lavoro per individuare potenziali situazioni di rischio per la salute”. Lo ha scritto sui social Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, a proposito dell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 6 giugno.

In attesa di risultati certi, ho ritenuto necessario adottare misure precauzionali urgenti attraverso un’ordinanza sindacale con alcune disposizioni da rispettare – aggiunge Bonasia -: 1. Limitazione delle attività all’aperto: Per le prossime 24 ore, è necessario evitare tutte le attività all’aperto, in particolare quelle ludiche, sportive e ricreative. 2. Chiusura delle finestre: In caso di fumi persistenti e maleodoranti, è consigliato di chiudere le finestre delle abitazioni. I parchi cittadini, il campo sportivo S. Palmiotta, i campi da calcetto di via San Giuseppe e Piazza Einaudi, saranno chiusi sino a nuove disposizioni”.

Inoltre – aggiunge il sindaco di Modugno -, l’evento “Tra le Onde” di Sergio Muniz previsto per questa sera al casale di Balsignano è rinviato precauzionalmente a data da destinarsi. L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Modugno. La Polizia Locale è incaricata di far rispettare queste disposizioni. Confido nella vostra collaborazione e comprensione”, ha concluso.

