Modena-Bari, Iachini: ‘Abbiamo tentato di portare a casa i 3 punti’

L’allenatore del Bari Beppe Iachini commenta così il pari del Braglia: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita. Se il Modena è uscito dal campo con un po’ di amarezza da parte dei suoi tifosi è anche perché il Bari è venuto a giocarsi la partita con lo spirito e l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo abbiamo perso qualche pallone velenoso. Avevamo la partita per venire qui e impensierire il Modena. Peccato che la gara sia girata sull’episodio del rigore, siamo stati sfortunati. La squadra non ha mollato, ha continuato a giocare, ha pareggiato e ha creato tre occasioni importanti con Bellomo, Colangiuli e Aramu. Dovevamo essere un po’ più precisi ma la squadra ha tentato fino in fondo di portare a casa i tre punti”.

Sui cambi a fine primo tempo: “Sibilli era stato ammonito, non me la sentivo di mandarlo in campo e fargli rischiare il secondo cartellino. Puscas era rientrato da tre giorni dalla nazionale, ha fatto la sua partita”.

