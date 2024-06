Mobilitazione a Lecce contro le scelte del Governo Meloni

Lunedì 3 giugno, alle 11.30, nella Prefettura di Lecce, si terrà una mobilitazione democratica che vedrà la partecipazione di cittadini, sindaci e amministratori locali.

L’obiettivo della protesta è manifestare contro le decisioni del Governo Meloni e del ministro Fitto, in particolare i tagli ingenti alle risorse economiche destinate ai comuni italiani e il blocco della legge regionale della Puglia sull’acqua pubblica, che rischia di aprire la strada alla privatizzazione di AQP, si legge in una nota.

Le decisioni contestate avranno ripercussioni negative sia sul piano economico-sociale delle famiglie sia sulle finanze dei piccoli comuni salentini.

Il Partito Democratico, insieme a cittadini, amministratori locali e tutte le forze politiche e sociali che hanno a cuore le sorti del territorio, si riuniranno davanti alla Prefettura in via XXV Luglio per chiedere al ministro Fitto di rivedere il provvedimento che penalizza i comuni e di ritirare immediatamente il ricorso contro la legge regionale che garantisce il diritto all’acqua pubblica, conclude la nota.

