Mobilità sostenibile: oltre 14 milioni per Brt a Bari e Taranto

La giunta regionale pugliese ha stanziato oltre 14 milioni di euro per sostenere le amministrazioni di Bari e Taranto nello sviluppo del sistema urbano Bus Rapid Transit (Brt). Il finanziamento mira a promuovere l’uso di mezzi elettrici, la progettazione della rete e ad affrontare eventuali necessità legate a cambiamenti nella mobilità, nell’urbanistica e nelle innovazioni tecnologiche.

“L’obiettivo del Brt – ha dichiarato Debora Ciliento, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile – è favorire la mobilità a basso impatto ambientale e riqualificare il sistema di trasporto urbano”. La rete Brt, basata su tecnologie avanzate e alimentazione sostenibile, contribuirà alla decarbonizzazione dei trasporti, riducendo il traffico privato e migliorando l’accesso al trasporto pubblico, con benefici in termini di equità sociale.

I Comuni di Bari e Taranto sono stati scelti come modelli pilota per il progetto. “Queste città hanno già avviato la sperimentazione, e ci auguriamo possano diventare esempi virtuosi per la futura rete regionale di linee Brt suburbane ed extraurbane prevista nel Piano Attuativo Prt 2021-2030”, ha concluso Ciliento.

