Ministro Urso a Taranto, rinviato il consiglio regionale

La seduta di consiglio regionale, prevista per oggi (martedì 27 febbraio) è stata rinviata. Lo deciso la presidente Loredana Capone accogliendo “le richieste pervenute, da parte di consiglieri e capigruppo di maggioranza e minoranza, di rinvio della seduta di Consiglio per consentire la partecipazione all’incontro con il ministro Urso, che si terrà in prefettura a Taranto, per discutere di temi di grande importanza per Taranto e la Regione Puglia”. La nuova data sarà stabilita in sede di conferenza dei capigruppo.

