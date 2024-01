Minervino Murge, le ambizioni della sindaca Mancini e l’incognita TARI

MINERVINO MURGE – Dalle ristrutturazioni architettoniche alla tutela ambientale, in un 2023 intenso e produttivo sotto numerosi aspetti. Il bilancio dell’amministrazione comunale di Minervino Murge passa dalle parole del sindaco Maria Laura Mancini.

Sarà un 2024 ambizioso per Minervino, con numerosi fondi da utilizzare ma anche con un preoccupante punto interrogativo sul possibile aumento della Tari. Il sindaco non nasconde le insidie economiche dietro l’angolo, ma promette impegno per monitorare la situazione finanziaria del comune della BAT.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp