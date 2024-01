La salentina Luisa Rizzo tra i candidati come atleta Mondiale 2023

Lecce – Luisa Rizzo, la pilota di droni salentina, che nell’ultimo campionato mondiale di specialità in Korea ha vinto la medaglia di bronzo, è tra i candidati come atleta mondiale dell’anno 2023. Un riconoscimento incredibile se si pensa che la FAI, ovvero la Federazione Aereonautica Internazionale ha candidato proprio Luisa tra tutti gli atleti mondiali di ogni disciplina dell’aria. Insomma ancora una volta Luisa ha dimostrato che non può camminare ma quando si tratta di volare non conosce limiti.

Per aiutarla a vincere basta andare sul sito di The World Games e votarla. Il voto sarà valido solo dopo aver dato una doppia preferenza tenendo però ben presente che il primo voto vale doppio e che si può votare ogni 24h.

