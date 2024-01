Margherita di Savoia, bilancio e obiettivi del sindaco Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA – Un 2023 proficuo per Margherita di Savoia, che ha ottenuto la riconferma della Bandiera Blu e ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Generale con l’imminente entrata in vigore. Soddisfazione per il sindaco Bernardo Lodispoto, che considera come punti di partenza i traguardi raggiunti.

Il 2024 sarà all’insegna di nuovi obiettivi e nuovi fondi stanziati per riqualificare Margherita, seguendo un percorso di crescita già avviato negli scorsi 12 mesi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp