Il tecnico del Bari Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Perugia.

Classifica: “Dobbiamo pensare a fare i punti che ci servono. È un campionato difficile, pieno di insidie. Non dobbiamo difenderci da nessuno e pensare a fare punti”.

Attacco e Antenucci: “Abbiamo bisogno di tutti. Non dimentichiamo mai nessuno. Abbiamo grande considerazione dei giocatori che fanno parte della nostra rosa. Antenucci rimane un valore aggiunto. Nell’arco della stagione ci sono alternanze e lui è un riferimento per la squadra e per me. Può dare ancora tanto alla squadra”.

Firmerebbe per il quarto posto?: “E’ un discorso molto lungo e profondo. La prima cosa che mi viene in mente è che i tifosi e i giornalisti hanno bisogno di mettersi degli obiettivi. Io penso che vengano definiti in base a quello che la squadra produce in campo. Non penso che Frosinone e Reggina siano partiti per vincere il campionato ma ora il primo posto è diventato un obiettivo. Gli obiettivi si definiscono durante la stagione e tutti devono avere l’ambizione di puntare al massimo ma l’ambizione deve andare di pari passo al profitto. Non si può avere ambizione alta e profitto basso e viceversa. Non firmo per nessuna posizione ma sono consapevole che questo campionato ha tantissimi risvolti. Il nostro obiettivo è fare punti. La scorsa settimana non ci siamo riusciti, questa dobbiamo farli”.

Mercato: “Abbiamo ragionato in funzione di accontentare gli scontenti, gente che non aveva il piacere di combattere per questa squadra. Sarri lo avevamo monitorato anche lo scorso anno. Non mi aspetto acquisti fino a domani. Se ci sarà la possibilità la società opererà in base alle risorse a disposizione”.

Salcedo: “E’ in mezzo a voci di mercato e io ne sono a conoscenza da questa settimana. Valuteremo e vedremo se può essere ancora disponibile per noi. Avere un giocatore che deve andare via non penso sia utile. Lo stabiliremo oggi”.

Indisponibili: “Ceter ha accusato un risentimento, Galano e Bosisio non ci saranno”.

Attacco: “Giocatori complementari, Antenucci-Scheidler non è un azzardo”.

Difesa: “Li vedo tutti bene. So benissimo che se avessi bisogno di loro ci sarebbero. Se il Bari ha fatto bene fin adesso è perché tutti hanno dato il loro contributo. Zuzek e Terranova hanno fatto bene. I terzini sono simili tra loro, so che posso contare su di loro. Sui terzini posso dire che Pucino aveva un problema al ginocchio e non ha saltato una partita, nonostante i problemi. Ricci ha avuto un problema muscolare al polpaccio. I giocatori che li hanno sostituiti hanno pareggiato il rendimento e fatto prestazioni. Nelle ultime partite la scelta è ricaduta su Mazzotta e Dorval. Come rendimento e condizione psicofisica stavano bene e sono andato avanti così”.

Perugia: “Squadra aggressiva e con voglia di prendere avversario molto alto. Squadra che sta bene, è in salute e ha attaccanti dinamici, esterni che sono valore aggiunto. Sarà una partita difficile e molto fisica. Il Perugia all’andata ci ha messo in difficoltà, nonostante la vittoria. Castori è molto esperto, ma noi dobbiamo avere fiducia ed entusiasmo”.

Scavone: “Sta cercando una sistemazione, ad oggi non è convocato”.

Condividi su...



Linkedin

email