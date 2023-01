Virtus Francavilla, arriveranno due innesti dal mercato

FRANCAVILLA F.NA – È fissata al 31 gennaio la deadline del calciomercato, la Virtus Francavilla temporeggia con la consapevolezza e la volontà di aggiungere comunque due volti nuovi alla rosa di Antonio Calabro.

Uno a centrocampo, di esperienza, per dare equilibrio e nuove geometrie alla linea mediana del campo: un sostituto, in pratica, di Francesco Giorno, vera delusione della prima parte di stagione biancazzurra e andato via pochi mesi dopo il suo arrivo. L’altro innesto, invece, riguarderà l’attacco: i soli Maiorino e Patierno, oltre al giovane Ejesi, è evidente come non possano bastare e lo si è visto proprio nelle ultime due gare, quando il tarantino è stato costretto a un minutaggio più contenuto. È molto probabile, in questo caso, che arrivi un under ma di spessore, già pronto per la categoria e in grado di alternarsi con Patierno nei finali di gara o nel caso affiancarlo quando ci sarà da spingere alla ricerca del gol. Nomi, al momento, top-secret anche perché le opzioni al vaglio della società sono diverse e con nessuna, al momento, si è andati oltre una semplice richiesta di informazioni. In uscita, invece, Mastropietro ed Enyan per ora non hanno ricevuto offerte concrete: per il trequartista, che ha come desiderio quello di cambiare girone, la proposta del Pesaro con uno scambio con Ngom non ha soddisfatto la Virtus.

Condividi su...



Linkedin

email