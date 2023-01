Latina-Taranto: Denunciati e ‘daspati’ due tifosi rossoblu

Il Questore di Latina ha “daspato’ due tifosi del Taranto per un anno. Durante Latina-Taranto, giocata allo stadio Francioni l’8 ottobre del 2022, i due hanno acceso fumogeni nel settore ospiti per poi lanciarli sul campo da gioco mentre era in corso la partita. Con l’ausilio delle riprese della Polizia scientifica, i due sono stati identificati dalla D.I.G.O.S. di Latina e, con la collaborazione della Questura di Taranto, sono stati denunciati per il lancio di materiale pericoloso all’interno di impianti sportivi.

