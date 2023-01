Brindisi: Polverizzati in 2 ore i biglietti per Casarano

Polverizzati in sole due ore i 120 biglietti, in vendita dalla mattinata di venerdì 27 gennaio, messi a disposizione dei tifosi biancazzurri per la super sfida del Capozza con il Casarano, in programma domenica 29 gennaio.

