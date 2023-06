Mignani: “La scintilla con il Parma. Domani nessun margine di errore”

L’ultima conferenza stampa prepartita della stagione. Mignani racconta la vigilia e le emozioni a poche ore dalla sfida contro il Cagliari.

VIGILIE DIVERSE?. ” Sono abbastanza simili, obiettivo è il solito, sappiamo di trovare una squadra forte, che abbiamo già affrontato altre volte e che non siamo mai arretrati di un centimetro. Sappiamo che dovremmo avere la lucidità, la testa, il cuore e le gambe per andare oltre l’ostacolo. Sappiamo di non essere soli e di avere una città intera a sostenerci”.

COSA PASSA NEL CUORE DI MIGNANI. “La cosa che più mette agitazione è che siamo responsabili di una città, quello che mi lascia più tranquillo è che quando un gruppo ci mette tutto quello che A deve camminare sempre a testa alta. Qualsiasi cosa succeda domani io sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto”.

LA SVOLTA DELLA STAGIONE. ““L’atteggiamento e la continuità ci ha fatto percepire che ce la si può giocare con tutti e che ci sono dei valori. I ragazzi sono stati bravi a trasformare la convinzione in coraggio e ad affrontare tutto a petto in fuori. Ci sono dei momenti in campionati in cui siamo stati meno belli e meno brillanti ma ci siamo sempre ripresi. Nel periodo natalizio abbiamo perso con il Genoa e ripreso vincendo contro il Parma. Questa vittoria ci ha fatto prendere consapevolezza”.

SITUAZIONE FISICA. “Ci prendiamo ancora la sera e il giorno della gara per decidere. Pucino sta bene, Mazzotta e Ricci sono una garanzia, Dorval sta facendo bene, Folorunsho è il giocatore che sotto certi aspetti ci fa pensare un po’ di più perché a volte sta meglio e a volte peggio. Può spostare gli equilibri sia dall’inizio che a partita in corso”.

CHIAVE DELLA GARA. “Nelle finali non si hanno più margini per rimediare. Può essere un episodio a decidere la partita. Noi e loro abbiamo qualità. Noi dobbiamo essere più bravi di loro. Ci si gioca una stagione intera in 90 minuti. Dobbiamo avere coraggio, lucidità, forza, cuore e andare oltre dal primo al 95esimo”.

