Michele Emiliano telefona a infermiere 118 aggredito a Bari

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha contattato telefonicamente l’infermiere del 118 di Bari che, nella serata di lunedì 26 agosto, è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente. Emiliano ha voluto sincerarsi delle sue condizioni e manifestare solidarietà e vicinanza.

Anche il direttore generale facente funzioni dell’Asl Bari, Luigi Fruscio, insieme al direttore del dipartimento Emergenza-Urgenza, Guido Quaranta, e alla coordinatrice del 118 Asl Bari, Franca Errico, ha espresso preoccupazione per l’accaduto. “La violenza non è mai tollerabile – ha dichiarato Fruscio – e lo è ancor meno quando colpisce operatori di pubblico servizio che lavorano quotidianamente per la salute dei cittadini. Saremo sempre al fianco del nostro infermiere e di tutti gli operatori del 118, pronti a sostenere chi, in situazioni critiche, può essere vittima di aggressioni senza motivo.”

Fruscio ha aggiunto che incontrerà personalmente l’infermiere nelle prossime ore per ribadirgli la vicinanza della Asl e confermargli che riceverà pieno supporto legale e processuale in questa difficile vicenda.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author