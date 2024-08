Grave incidente in Salento: un ferito in codice rosso

Poggiardo – Intorno alle 13:45 di martedì 27 agosto, un grave incidente stradale si è verificato sulla SS Poggiardo-Minervino, nel comune di Poggiardo. L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Mercedes C180D e una Fiat Panda, oltre a un trattore stradale che trasportava un semirimorchio con autocisterna.

A seguito dell’impatto, gli occupanti della Mercedes sono stati trasportati presso i presidi medici: uno in codice rosso, l’altro in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e ripristinato la viabilità sulla strada statale.

