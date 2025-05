Scontri Bari – Pisa: altri tre Daspo

BARI – All’esito dell’attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi verificatisi lo scorso 4 maggio allo Stadio San Nicola di Bari, il questore di Bari, Massimo Gambino, ha emesso ulteriori 3 provvedimenti di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, tutti della durata di 5 anni e con obbligo di presentazione ad uffici di polizia, a carico delle tre persone arrestate il 6 maggio scorso e coinvolte nella rissa avvenuta all’esterno dell’impianto Si tratta del massimo consentito dalla legge, in virtù del fatto che i tre non erano stati colpiti da analogo provvedimento in passato.

