Bari, tre giorni di sport e salute con la Race for the Cure

BARI – Tre giorni di sport, salute e benessere. Diciannovesima edizione della Race for the cure, la gara la gara podistica competitiva di 10 km organizzata dal comitato Puglia della Susan G. Komen, alla quale si affiancano la non competitiva da 5 km e la passeggiata da 2. Start, come di consueto, domenica prossima, 18 maggio, da piazza della Libertà. Qui, venerdì 16, verrà inaugurato il Villaggio della Race e della salute dove saranno eseguiti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a persone che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

La Regione Puglia e le aziende sanitarie offriranno inoltre informazioni e counseling per programmi di screening diagnosi precoce dei tumori, informazioni sulle attività delle Breast Unit. Cuore pulsante del Villaggio, l’area riservata alle donne in rosa e un’intera area del Villaggio sarà dedicata ai bambini

