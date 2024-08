Nuova aggressione a Bari: pugno a infermiere del 118

Bari – Ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario. Nella serata di lunedì 26 agosto, nel rione San Paolo, un infermiere del 118 è stato aggredito da un paziente durante un intervento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva chiamato l’ambulanza per una lieve ferita al sopracciglio, che necessitava di punti di sutura in pronto soccorso. Tuttavia, ha rifiutato il trasporto in ospedale, pretendendo che l’infermiere lo curasse a domicilio. Da qui è nata una discussione che ha portato il paziente a scagliarsi contro l’operatore sanitario, colpendolo al volto.

L’infermiere ha riportato un trauma cranico-facciale e un trauma contusivo all’occhio destro, con contusione retinica. Dopo essere stato sottoposto a una Tac all’ospedale San Paolo e a una consulenza oculistica al Policlinico, gli è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni. Oltre all’aggressione fisica, l’infermiere sarebbe stato anche minacciato e strattonato dallo stesso paziente mentre si trovava

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author