Brindisi, controlli del Nas in provincia

BRINDISI – Un agriturismo “sospeso” e gelati sequestrati. Questo, in sintesi, l’esito dei controlli svolti dai Carabinieri del N.A.S. di Taranto, mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Nel capoluogo è stata scoperta un’attività abusiva di produzione di semilavorati di prodotti agricoli annessa ad un agriturismo. In particolare, è stato accertato che l’attività è risultata condotta in assenza dei requisiti minimi d’igiene (mancanza di acqua idonea al consumo umano per tutte le attività alimentari svolte) e, in parte, priva dei prescritti titoli autorizzativi. A seguito delle criticità rilevate, i militari operanti hanno richiesto l’intervento sul posto di personale del Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ASL di Brindisi che ha disposto la sospensione immediata dell’attività di lavorazione dei prodotti agricoli e deposito di alimenti, nonché di ristorazione. Nella circostanza, il Direttore del predetto Servizio ha disposto la distruzione di una tonnellata di ortaggi essiccati o in fase di essicamento, poiché lavorati in assenza di adeguate procedure di autocontrollo H.A.C.C.P.. Al titolare sono state contestate violazioni pecuniarie per diverse migliaia di euro.

Nas, controlli anche a Mesagne

Inoltre, nel corso di altra attività ispettiva, condotta presso un bar-gelateria di Mesagne (BR), i militari hanno accertato la detenzione, per la successiva lavorazione, di kg 130 circa di materie prime e semilavorati per gelateria con T.M.C. (termine minimo di conservazione) scaduto di validità. I prodotti sono stati prontamente sottoposti a sequestro amministrativo. Il titolare è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.

