Meteo, piogge: allerta gialla su alcune zone della Puglia

A partire dalle ore 08:00 di sabato 24 febbraio 2024 e per le successive 16 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci o temporali, nei settori centro-meridionali della Puglia. Gli accumuli quantitativi varieranno da moderati a puntualmente moderati. In conseguenza di tali condizioni meteorologiche, è stata dichiarata allerta gialla per rischio idrogeologico nelle aree della Puglia centrale adriatica, nei bacini del Lato e del Lenne, nonché nella Puglia centrale bradanica.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author