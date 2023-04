Meteo: Il weekend ci restituisce sole e caldo

Tempo instabile in tutta Italia fino a giovedì 20 aprile, sereno nel prossimo weekend: sono le previsioni per i prossimi giorni de ‘iLMeteo.it’, che precisa come sia prevista nel nostro Paese un’ ‘incursione’ dell’anticiclone delle Azzorre.

Sul Mediterraneo Centrale insisterà, per almeno altri 2 giorni, una bassa pressione in quota che favorirà frequenti temporali sul Centro-Sud. Tra mercoledì pomeriggio e giovedì sono previsti “potenziali forti temporali” anche nel Nord del nostro Paese.

Il weekend tornerà a regalarci sole e temperature superiori ai 23-24 gradi, come è giusto che sia, almeno dal punto di vista climatologico, in questo periodo dell’anno.

Nel dettaglio

Martedì 18: al Nord poco nuvoloso, mite. Al Centro diffusa instabilità su tutti i settori. Al Sud temporali e piogge sparse, sole in Sicilia.

Mercoledì 19: al Nord dal sole al maltempo con temporali anche intensi. Al Centro instabilità pomeridiana. Al Sud temporali e piogge specie sui settori peninsulari.

Giovedì 20: al Nord maltempo di stampo a tratti invernale. Al Centro instabile. Al Sud graduale miglioramento con schiarite alternate a veloci acquazzoni.

Tendenza: miglioramento durante il weekend con temperature in aumento e prevalenza di sole, probabile perturbazione lunedì 24 aprile.

Condividi su...



Linkedin

email