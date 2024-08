Mercato e infortuni, a Lecce sbarca un’Atalanta decimata

Tra l’infermeria e il calciomercato, che tiene in stand by anche Ademola Lookman e saluta il nuovo “tuttocampista” Lazar Samardzic senza fargli prendere la coincidenza col primo aereo del campionato, l’Atalanta ricomincia lunedì dal posticipo di Lecce priva di otto giocatori. Tra questi, ben sette, tra titolari e riserve della vittoriosa finale di Europa League del 22 maggio scorso.

L’infermeria tiene fermo anche il nome nuovo Zaniolo, fermo per una tendinite al piede sinistro oltre a Scalvini, Scamacca, Toloi e Kolasinac. Pesano, però, almeno altrettanto le posizioni di Teun Koopmeiners, che non si allena da settimana scorsa, El Bilal Touré e, ultimo dei “disobbedienti”, proprio colui che all’Aviva Stadium segnò tutti e tre i gol nerazzurri: il nazionale nigeriano Lookman, contattato e tentato dal Paris Saint-Germain, ha chiesto alla società di non essere convocato.

Per arrivare a 23 convocati, anche stavolta, dopo la Supercoppa Europea col Real Madrid di mercoledì, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha dovuto mettere mano alla rosa dell’Under 23. Il nodo principale da sciogliere è chiudere al meglio la finestra estiva delle operazioni. Ovvero inserire Samardzic, dare il benvenuto al brasiliano Wesley dal Flamengo in fascia destra, dopo lo stop a Marc Pubill dell’Almeria per una vecchia operazione al ginocchio sinistro, e a Kevin Danso dal Lens in difesa, oltre a trovare un’alternativa in avanti a Nico Gonzalez che vuole la Juventus come Koopmeiners.

Nel reparto arretrato la coperta è cortissima, coi soli Godfrey, Hien e Djimsiti a disposizione perché Toloi e Kolasinac, lesionatisi il bicipite femorale sinistro in amichevole ad Amburgo e il destro contro il Real, prima di due o tre settimane non torneranno. Scalvini, rottosi il crociato sinistro a fine del campionato scorso, nel recupero del 2 giugno con la Fiorentina, ne avrà fino a dicembre.

Il tecnico dei bergamaschi punta a una prova d’orgoglio del gruppo, confidando nella stessa compattezza ammirata per un’ora prima di cedere contro i Galacticos di Ancelotti. Unica alternativa, lunedì, l’arretramento di De Roon nel terzetto a protezione di Carnesecchi, che riprende il posto al portiere di coppe Musso. Sui lati, al “Via del Mare”, partono Zappacosta e Ruggeri; in mezzo, De Roon o Sulemana ed Ederson con Pasalic dietro i due unici attaccanti senior arruolabili, De Ketelaere e Retegui. A far numero, i giovani già convocati mercoledì a Varsavia, Comi, Tornaghi, Palestra, Manzoni, Cassa, Vavassori e, al posto di Mendicino, in Under 23 domenica in Coppa Italia di C col Vicenza, il 2003 Bernasconi.

