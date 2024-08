Team Altamura bella in Coppa Italia. La doppietta di Leonetti stende il Picerno

Due su due: in Coppa Italia la Team Altamura non sbaglia anche il secondo impegno battendo, dopo i tempi supplementari, il Picerno.

Finisce 3 a 1 con i murgiani che agguantano l’extra time in pieno recupero grazie al gol di Leonetti e sfruttando la superiorità numerica negli ultimi venti minuti di partita.

Il Picerno parte bene e trova il vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla conclusione vincente di Santarcangelo. Arriva al terzo minuto di recupero del secondo tempo il gol del pareggio di Leonetti che manda la sfida ai supplementari.

Con l’uomo in più la squadra di Di Donato dilaga prima con il raddoppio di Sabbatani e poi con il terzo gol ancora di Leonetti. Un buon viatico per i murgiani che lunedì sera esordiranno in campionato a Crotone.

Per il Picerno sarà ancora il “Curcio” ad ospitare l’esordio contro il favorito Avellino di Michele Pazienza.

