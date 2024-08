Dg Gianni: ‘Il Brindisi sta diventando sempre più una squadra’

Successo netto per il Brindisi FC nell’allenamento congiunto disputato questa mattina contro l’US Bitonto Calcio. La squadra biancazzurra, guidata da Monticciolo, si è imposta con un rotondo 4-0 grazie alle reti di Marcheggiani (17’), Collocolo (21’) nel primo tempo, Mokulu (66’) e Dellino (91’) nella ripresa. L’incontro si inserisce nella preparazione in vista dell’esordio ufficiale di domenica prossima in casa contro il Sambiase e dell’amichevole del 5 settembre contro la Primavera della Lazio al “Fanuzzi”.

Al termine dell’incontro, il direttore generale Andrea Gianni ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra: «Rispetto al primo test in Calabria ho visto un’evoluzione. I carichi di allenamento si fanno sentire, quindi ogni valutazione va fatta con cautela. Tuttavia, ho apprezzato i buoni movimenti in fase di costruzione e attacco, specialmente nel primo tempo, con un gioco in profondità che ha messo spesso in difficoltà la difesa avversaria. Il Brindisi sta diventando sempre più una squadra, ma c’è ancora molto lavoro da fare».

Gianni ha aggiunto che, sebbene alcuni giocatori siano già in una buona condizione fisica, altri necessitano di più tempo per raggiungere il giusto livello. «L’importante è mantenere l’equilibrio tra le fasi di gioco, e su questo fronte la squadra ha risposto bene. Prendiamo il test con il Bitonto per quello che vale, ma le valutazioni continuano a essere positive», ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author