US Lecce, Gotti: “Dovremo essere più attenti rispetto al precampionato”

Lecce – Prima conferenza stampa della vigilia della Serie A 2024/25 per i giallorossi che domani affronteranno l’Atalanta orfana di Lookman. Mister Luca Gotti ha parlato delle insidie di una gara contro una squadra che appena qualche giorno fa ha conteso la Super Coppa Europa al Real Madrid: “SI è visto sempre un Lecce piuttosto coraggioso, a volte anche troppo, spesso punito da questo eccessivo coraggio. In ogni parttia, però, è stato disordinato, perdendo le misure. Per questo motivo cercherò di tenere le cose positive e dare più certezze possibili alla squadra.”. “Se dovesse servire un centrale al posto di uno dei due titolari, e quindi adattare un terzino, dovrò decidere in base alle esigenze del momento.”. “Chi entrerà dalla panchina sarà fondamentale. Cercare di immaginare i possibili sviluppi della gara e trovare quindi le cotromisure adeguate è probabilmente la cosa più importante. I giocatori interessati in questo ragionamento possono essere anche 18 perchè davvero le situazioni possono essere molteplici.”. “Ovviamente non è la stessa gara dell’ultima giornata dello scorso campionato, gli stimoli sono totalmente diversi sia per loro ma soprattutto per noi.”. “Coulibaly potrebbe far parte della partita ma devo ammettere che ho avuto poco tempo per vederlo con la squadra e quindi capire come può lavorare con i compagni.”. “Su Pierotti invece penso che abbia grande energia e grande generosità, deve essere più consapevole dei suoi stessi mezzi e leggere meglio i momenti della partita. Onestamente ancora non ho capito bene quale ruolo cucirgli addosso.”.

