Melucci: ‘No strumentalizzazioni, clamore non agevola trattative ufficiali’

“Evitiamo inutili strumentalizzazioni, il clamore non agevola le trattative ufficiali. Ci sentiamo di consigliare nuovamente a chi vuole veramente bene al Taranto di non indugiare in pericolosi protagonismi o azioni contro l’ordine e la sicurezza pubblica. Se c’è un genuino interesse a confrontarsi sui problemi da risolvere, l’Amministrazione comunale è in questo momento a disposizione”.

Raccogliendo l’invito della tifoseria organizzata, pur non avendo al momento alcun ruolo formale nella vicenda, nell’interesse della comunità il sindaco Rinaldo Melucci ha ribadito pubblicamente la propria disponibilità per il pomeriggio odierno (lunedì 12 agosto) o per la mattinata di domani (martedì 13) a un incontro con una delegazione dei gruppi rossoblu. Nell’orario serale odierno in cui la tifoseria ha programmato una manifestazione di piazza, purtroppo, il primo cittadino sarà invece impegnato fuori sede. Si attende riscontro dalle parti.

