Taranto, arriva la risoluzione per Luca Crecco

Il Taranto ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Luca Crecco. Il club rossoblù ha espresso gratitudine verso il giocatore per l’impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e ha rivolto a Crecco i migliori auguri per il futuro, sia a livello personale che professionale.

