Verso Bari-Juve Stabia, abbonamenti a quota 5600. I biglietti venduti sono 2300

Si va verso quota 10mila biglietti per Bari-Juve Stabia, gara che aprirà ufficialmente il campionato dei biancorossi. A cinque giorni dal match i biglietti venduti sono 2300, che sommati ai 5600 abbonamenti fanno almeno 7900 presenze per l’esordio ufficiale in Serie B della squadra di Longo. Numeri ancora da valutare in confronto agli anni passati ma l’impressione è che non si vada troppo lontano dalla media del 2023/2024.

