Meloni: ‘Nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia’

Durante la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sardegna, la premier Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di una nuova mentalità per il rilancio del Sud: “Bisogna puntare sul merito e sull’orgoglio, non su una mentalità che si arrende alle condizioni attuali, ma su una visione che creda nel miglioramento e nel valore di queste regioni”.

Meloni ha sottolineato come la vera sfida consista nel garantire al Sud le condizioni per competere ad armi pari, attraverso “investimenti duraturi e seri” che contrastino le disuguaglianze storiche.

La premier ha evidenziato i risultati raggiunti nel 2023: “Il Sud è stato la locomotiva d’Italia, con un Pil cresciuto dell’1,3%, superando la media nazionale, un aumento significativo dell’occupazione e un ruolo chiave nell’export, che ha portato l’Italia al quarto posto mondiale tra le nazioni esportatrici. Questo dimostra che con infrastrutture, incentivi e investimenti mirati, si può fare”. Rivolgendosi ai sardi, ha aggiunto: “E voi, più di chiunque altro, sapete cosa significa orgoglio”.

Meloni ha inoltre annunciato l’avvio della “fase 2” del programma di rigenerazione urbana, citando il progetto di riqualificazione a Caivano come esempio di un modello da replicare: “Faremo di Caivano un simbolo di rinascita per tutte le altre realtà simili d’Italia. È un impegno gravoso, ma non deluderemo le aspettative degli italiani”.

