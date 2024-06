Maturità, slittano esami orali dove c’è ballottaggio

Compatibilmente con lo spoglio e la successiva pulizia degli ambienti, l’inizio degli esami orali, nelle scuole sede di seggio elettorale, slitterà quindi al martedì o al mercoledì della stessa settimana. Si andrà al ballottaggio a Bari, Lecce e Potenza.

Intanto, per domani, lunedì 17 febbraio, è prevista la riunione plenaria delle commissioni in vista degli esami di Stato che prenderanno il via mercoledì 19 giugno alle ore 8,30. Il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunicherà i nominativi dei componenti assenti all’Ufficio scolastico regionale.

Durante la riunione verranno anche individuati e definiti gli aspetti organizzativi delle attività previste durante i giorni dell’esame, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe e, in base al sorteggio, l’ordine di convocazione dei candidati.

Come ogni anno c’è il timore di defezioni tra i commissari d’esame è già in questi giorni gli uffici scolastici regionali hanno aperto le iscrizioni per i docenti supplenti che intendono far parte delle commissioni d’esame proprio per fronteggiare le rinunce che sono attese numerose anche quest’anno da parte dei professori di ruolo.

