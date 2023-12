Matino, scontro apecar-auto: muore un 70enne

Un uomo di 70 anni è morto nella mattinata di giovedì 14 dicembre, in seguito a un incidente stradale verificatosi a Matino (Lecce). Mentre era alla guida del suo apecar si è scontrato con una BMW per cause ancora in fase di accertamento. Quando è stato estratto dal mezzo era in arresto cardiaco: nonostante diversi tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, sia sull’ambulanza che all’ospedale di Casarano, purtroppo è deceduto. I Carabinieri sono intervenuti sulla scena per raccogliere prove utili a determinare eventuali responsabilità e la dinamica dell’incidente.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

