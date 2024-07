Matera, sindaco Bennardi revoca deleghe a due assessori

Domenico Bennardi, sindaco di Matera, recependo le richieste dei consiglieri comunali del gruppo “Campo democratico”, Paterino, Visaggi e Di Lecce, ha formalmente revocato le deleghe agli assessori Angelo Cotugno (Lavori pubblici e Innovazione) e Maria Pistone (Politiche sociali, Scuola e Contenzioso). Il sindaco terrà per sé le deleghe ad interim e ringrazia i due assessori per il lavoro svolto durante il proprio mandato. Bennardi auspica che tutte le componenti politiche della coalizione, possano operare le proprie prossime scelte con il massimo senso di responsabilità per gli importanti obiettivi da ultimare e perseguire, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

