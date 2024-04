Matera, Petraglia non si arrende: ‘Credo ancora nei playoff’

(di Roberto Chito) “Siamo partiti con l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione, dunque puntare ai playoff. E tutt’ora posso dire che siamo ancora dentro, perché ci separano solamente cinque punti dal quinto posto. Dobbiamo cercare di raggiungerlo perché abbiamo le possibilità per farlo”. Sono le parole di Antonio Petraglia. presidente del Matera, che fa il punto della situazione sui canali social del club biancazzurro.

La stagione: “A un certo punto del campionato ci siamo addirittura trovati a pochi punti dal vertice e abbiamo dimostrato di potercela giocare con squadre che hanno investito molto più. Però, anche noi abbiamo speso molto rispetto alla scorsa stagione. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di migliorarci. D’altra parte, siamo consapevoli che bisogna crescere. Abbiamo diversi limiti che vanno superati”.

Punti persi: “Purtroppo, febbraio è stato un mese no per noi. Però, a questo punto del campionato siamo in piena linea con il trend del girone d’andata. Chiaro che adesso dobbiamo indovinare un set di vittorie e sappiamo bene che non sarà facile. Però, abbiamo il dovere di fare il massimo”.

Il campionato: “È molto equilibrato. Rispetto alla scorsa stagione si è alzata l’asticella e nessuna partita è scontata. Dobbiamo onorarlo fino in fondo perché abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti”.

Il futuro: “Dobbiamo evitare gli errori del passato. Come società dobbiamo migliorarci sotto tutti i punti di vista, a cominciare da organizzazione e struttura. Per farlo è necessario trovare risorse economiche importanti. Questo club, al momento, si basa su risorse immesse da poche persone, per questo bisogna cominciare a lavorare sin da subito e non perdere tempo: invito tutti a salire a bordo”.

Finale di stagione: “Dobbiamo stringerci attorno alla squadra cercando di raggiungere i playoff. Abbiamo cinque partite che ritengo alla portata, dopodiché dobbiamo programmare un futuro roseo e all’altezza del blasone della città di Matera. E per questo serve collaborazione da parte di tutti”.

