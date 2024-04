Pre Bari-Cremonese, Iachini: “Stiamo lavorando bene, arriverà la giornata in cui le cose gireranno meglio”

L’allenatore del Bari Giuseppe Iachini ha parlato alla viglia della sfida contro la Cremonese, in programma domani al San Nicola alle ore 20.45.

Conta vincere e fare gol: “A livello di costruzione e pericolosità offensiva ne abbiamo avute. Contro la Samp abbiamo tirato 16 volte ma non siamo riusciti a far gol, anche a Modena siamo arrivati ma non siamo riusciti a centrare la porta. Lavoriamo tanto, stiamo lavorando tanto anche sulle palle inattive e in più sulla fase offensiva. Nel calcio come spesso accade quando ti prepari arriva la giornata in cui le cose ti girano un pochino meglio. Dobbiamo insistere e crederci, nelle ultime settimane siamo passati in svantaggio su episodi abbastanza clamorosi ma la squadra ha reagito. Con qualche gol in più sarebbero arrivati quei 4-5 punti in più che la squadra meritava”.

Puscas: “A Modena non l’ho bocciato. Era arrivato dopo diversi giorni con la nazionale. Nel primo tempo non l’ho visto con il passo giusto, nella situazione in cui siamo non è assolutamente una bocciatura. Colangiuli è entrato con lo spirito giusto, sta crescendo”.

Preoccupazione: “Ora no, con la Samp non abbiamo rischiato quasi nulla, sotto l’aspetto dell’atteggiamento la squadra ha spinto. Il Modena è stato fischiato perché il Bari ha fatto la sua partita, ci è mancato il gol per andare a ribaltare la partita”.

Aramu-Colangiuli, nuovo corso?: “Ho fatto esordire giovani di 17 anni: Icardi, Belotti, Raspadori. Ho il mio pensiero sui giovani. Colangiuli ha fatto una gran giocata in area, è stato sempre vivace. Anche Aramu ha fatto bene, non ha i 90 minuti, ma crediamo per il futuro in tutti i ragazzi. Mi ha emozionato la reazione dei ragazzi dopo il gol. Sibilli è incappato in una giornata particolare, poteva rischiare il rosso”.

Cremonese: “Dobbiamo affrontarci una squadra forte, tecnica, organizzata. Ha individualità, grandi valori tecnici, stare molto attenti al particolare, essere aggressivi, efficaci davanti con quelle cose che stiamo preparando”:

Diaw e Aramu: “Dobbiamo valutarli con lo staff medico per capire quanti minuti possono darci”.

Aspettativa di gol: “Con il 3-5-2 portavamo più uomini in area quando andavamo sugli esterni, dobbiamo capire le caratteristiche della squadra, stiamo valutando tutte le situazioni. Dobbiamo necessariamente anche essere imprevedibili per avere qualche freccia in più all’arco”.

Maiello: “Sta sempre meglio. Benali sta facendo molto bene e in mezzo al campo abbiamo bisogno di interni di gamba per arrivare nell’area avversaria, con una corsa diversa”.

Colangiuli giocava esterno: “Anche Belotti e Raspadori giocavano ala. Nei giocatori contano le caratteristiche. Lui può essere pericoloso anche in posizione più centrale”.

Lulic: “E’ uno dei più intelligenti del gruppo. Può fare meglio nelle due fasi, ma in campo c’è sempre”:

