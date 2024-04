Crotone-Brindisi in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud

Il Crotone per migliorare la posizione di classifica in vista dei playoff, il Brindisi per difendere la propria dignità e rinviare il più possibile la matematica retrocessione in Serie D.

Sono questi i temi principali della sfida in programma alle 20.45 di domenica 7 aprile allo stadio “Ezio Scida” tra Crotone e Brindisi, che Antenna Sud trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro sul canale 14 del digitale terrestre, visibile in Puglia e Basilicata. Ricordiamo che il match non verrà trasmesso in streaming sul nostro sito.

