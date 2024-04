Casarano, ora la continuità: contro il Gallipoli per il tris di vittorie

Parola d’ordine: continuità. Non può che andare alla ricerca di questo il Casarano di mister Laterza, reduce dalle vittorie contro Paganese e Santa Maria Cilento e ormai prossimo a tornare in campo per il derby salentino contro il Gallipoli. Due successi differenti per come maturati – solido e convincente il primo, pirotecnico e fin troppo spericolato il secondo -, sei punti che, a cinque giornate dalla fine della regular season, potrebbero avere blindato definitivamente il piazzamento playoff. Sono infatti cinque le lunghezze di vantaggio sulla sesta posizione occupata dal Matera, un margine che in questo senso permette di guardare all’obiettivo post season con una certa serenità. La classifica recita quarto posto condiviso con il Nardò a quota 50 punti, due in meno rispetto alla Fidelis Andria terza. Per mettere la testa davanti ai federiciani servirà proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi 180 minuti, anche per sfatare un particolare tabù che va avanti da praticamente un girone: tanto è passato dall’ultima volta in cui i ragazzi di Laterza riuscirono a ottenere tre affermazioni consecutive, di lì in avanti si sono sempre fermati al massimo a due.

Importante in questo senso ritrovare la solidità difensiva che nell’ultima apparizione precedente a Pasqua, dopo un filotto di sette partite con appena due gol subiti, sembra essere stata smarrita. Dall’altra parte del campo il più classico dei clienti scomodi, il Gallipoli di mister Cavallaro, a caccia di punti preziosi per la salvezza. Non sarà semplice, ma il Casarano non ha scelta: se si vorrà arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile, per poi provare a vincerli e a sperare nel ripescaggio, bisognerà tentare di vincerle tutte di qui alla fine.

