Scherzi del destino: Mignani saluta Bari due anni esatti dopo la promozione di Latina

Scherzi del destino, due anni dopo la Promozione in Serie B del Bari, arrivata a Latina il 3 aprile 2022, Michele Mignani risolve il contratto con la società biancorossa e diventa il nuovo allenatore del Palermo targato City Group. Prende il posto di Eugenio Corini, altro tecnico passato dalla Puglia, esonerato dalla società rosanero dopo il rocambolesco ko di Pisa. L’esperienza di Mignani a Bari si conclude quindi dopo quasi tre anni, un campionato vinto, una promozione sfiorata e un esonero dopo nove gare che ha fatto poi tanto discutere nei mesi successivi, con la società biancorossa ancora invischiata nella lotta per non retrocedere e alle prese con un mese di aprile difficilissimo visto anche il calendario. Il prossimo avversario si chiama Cremonese al San Nicola, nell’anticipo del venerdì della 32esima giornata di campionato. Salvo sorprese sarà ancora difesa a quattro. Il Bari che sarà di scena al San Nicola contro la Cremonese non dovrebbe discostarsi troppo da quello visto il lunedì di Pasquetta. Dorval ha recuperato e dovrebbe essere tra i convocati, anche se la prestazione e soprattutto il gol messo a segno da Pucino nella gara di Modena non dovrebbe indurre Iachini a cambiare sull’out di destra. Allenamento in gruppo per Acampora mentre Matino ha svolto ancora una seduta differenziata. Curiosità per le scelte offensive, con Sibilli e Puscas, sostituiti a fine primo tempo nella gara del Braglia, che dovrebbero tornare nell’undici iniziale. Ma nulla, a questo punto della stagione, sembra essere scontato.

