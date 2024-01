Matera, pareggio dolce-amaro al Novi di Angri

(Di Roberto Chito) È un pareggio dolce-amaro quello che il Matera rimedia al Novi di Angri. Succede tutto in tre minuti. Al vantaggio di Mokulu, risponde la magia di Caccavallo. Punto che comunque sorride ai biancoazzurri, sempre quinti in classifica a pari punti con la Fidelis Andria.

Primo tempo che vede l’Angri poter andare subito in vantaggio. Al 5’ è Palmieri che approfitta di un buco difensivo dei biancoazzurri ma Tartaro in uscita compie il miracolo. Il Matera carbura ma si fa pericoloso solamente nel finale. Punizione di Agnello con Prado e Mokulu che non riescono a trovare il guizzo in rete. Nel secondo tempo, l’Angri si fa più pericoloso.

Al 9’ Cipolletta salva con la schiena la conclusione di Ascione. Poco dopo, invece, è Longo che approfitta di un altro buco difensivo e prova a superare Tartaro in uscita: palla di poco alta. Nel migliore momento dell’Angri, il Matera passa in vantaggio. Al 30’ è il neo-entrato Tumminelli ad aprire il giusto corridoio per Mokulu che stampa in rete. Nemmeno il tempo di festeggiare, passano 3’ e un altro neo-entrato, questa volta Caccavallo, pennella perfettamente un fendente che trafigge Tartaro che nulla può fare.

Angri-Matera 1-1

Reti: al 30’ st Mokulu (M), al 33’ st Caccavallo (A).

Angri (4-3-3): Palladino, Schiavino, Kljajic, Allegra, Picascia (dal 42’ st De Marco), Palmieri (dal 31’ st Caccavallo), Fabiano, Sabatino, Ascione, Longo (dal 46’ st Giorgio), Herrera (dal 46’ st Acampora). Panchina: Castellano, Mettivier, Di Mauro, Rosolino, De Franco. Allenatore: Di Costanzo.

Matera (3-5-2): Tartaro, Delvino, Cipolletta, Sepe, Di Palma, Lucas, Agnello, Russo, Porro, Prado (dal 10’ st Tumminelli), Mokulu. Panchina: Paparella, Sirimarco, Cirio, Persia, Macanthony, Infantino, De Nova. Allenatore: Panarelli.

Arbitro: Pani di Sassari. Assistenti: Cagiola di Roma Uno e Scorteccia di Firenze.

Ammoniti: Sabatino e Picascia (A).

Note: giornata fredda, terreno di gioco in sintetico. Angoli: 4-2 per il Matera. Recupero: 2’ pt e 5’ st. Spettatori: 800 circa, di cui una settantina provenienti da Matera.

