Eccellenza/B, Ginosa-Racale 1-1: il pugno e la rissa finale (video)

Tensione alle stelle al Miani di Ginosa dopo il triplice fischio della gara con il Racale, terminata con il punteggio di 1-1. Stando a quanto riferiscono i dirigenti del Ginosa, l’argentino Almeira, numero 20 dei salentini, avrebbe colpito con un pugno il massaggiatore di casa, caduto rovinosamente sul terreno di gioco privo di conoscenza.

La scena ha provocato la durissima reazione dei calciatori di casa che hanno cominciato a rincorrere Almeira, il quale ha risposto colpendo un avversario con un altro pugno prima di guadagnare, di corsa, gli spogliatoi.

La terna arbitrale, che ha seguito tutta la rissa, ha sanzionato negli spogliatoi Almeira con l’espulsione. Il massaggiatore del Ginosa è stato trasportato in ospedale per un forte mal di testa e dolore ai timpani: per lui, prognosi di 7 giorni. Per Almeira è scattata la denuncia.

