Matera, Panarelli: “Eravamo stanchi, non abbiamo giocato una bella partita”

Al termine del match perso contro il Martina, l’allenatore del Matera Gigi Panarelli ha commentato con rammarico il risultato finale ai nostri microfoni: “Non abbiamo giocato una bella partita. Siamo arrivati troppo stanchi, non ci era mai capitato di perdere così tanti duelli fisici. C’erano tanti giocatori non al top. È una battuta d’arresto che ci può stare in questo campionato. Martina è un campo ostico, abbiamo perso contro una squadra attrezzata. È stata una partita equilibrata, non ricordo tantissime palle gol. Mercoledì giocheremo contro l’Altamura capolista, dobbiamo assolutamente recuperare le energie fisiche”.

