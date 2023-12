Martina, Pizzulli: “L’obiettivo era chiudere il girone d’andata con 30 punti”

Al termine del match vinto contro il Matera, l’allenatore del Martina Massimo Pizzulli ha commentato così il risultato finale ai nostri microfoni: “Tre punti importanti, ci credevamo molto. Era uno scontro diretto interno, abbiamo messo un altro tassello. Sono contento che la squadra sia riuscita a chiudere una partita in cui non abbiamo concesso nulla. L’obiettivo era arrivare al giro di boa con 30 punti. Ci siamo riusciti con una giornata d’anticipo, ma confermo quanto detto ad inizio stagione, ossia che non firmerei per il quinto posto. Mercoledì saremo chiamati ad un ultimo sforzo, dobbiamo provare a fare 33. Calciomercato? Siamo vigili e attenti. Abbiamo delle situazioni che stiamo valutando, ma questo non tocca il lavoro quotidiano del gruppo. Non abbiamo intenzione di rompere alcun equilibrio”.

