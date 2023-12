Altamura, Giacomarro: “Mi aspetto un girone di ritorno battagliero”

Al termine del match vinto contro il Bitonto, l’allenatore della Team Altamura Domenico Giacomarro ha parlato così ai nostri microfoni: “Abbiamo giocato con lucidità, voglia e determinazione per 75 minuti buoni. Poi panico e sofferenza, ma era importante portare i tre punti a casa. Loiodice? Sta facendo bene, così come tanti altri. Non mi piace però il fatto che tutti vogliano fare gol, devono capire che il marcatore non importa. Ciò che conta è non soffrire. Il derby con il Matera sarà bello e sentito, il campo deciderà chi sarà più bravo. Siamo primi con merito, il merito è dei ragazzi, ma è ancora lunga. Ci sono tante squadre attrezzate, mi aspetto un girone di ritorno battagliero”.

