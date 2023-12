Martina, Lacarbonara: “Calciomercato? Squadra difficile da migliorare”

Al termine del match vinto contro il Matera, il presidente del Martina Piero Lacarbonara ha commentato così il risultato finale ai nostri microfoni: “Siamo contenti e soddisfatti. Il nostro percorso di crescita continua, questa squadra si è dimostrata solida. Siamo consapevoli della nostra forza, crediamo nei nostri mezzi più di quanto non facciano gli altri. Questa squadra è difficilmente migliorabile, ma faremo il possibile. Se ce ne sarà la necessità interverremo, ma sarà fondamentale preservare questo grande gruppo. La trasferta di Gallipoli sarà complicatissima, non dovremo farci ingannare dalla classifica. Non servirà però dirlo ai ragazzi, conoscono l’importanza di quel match”.

