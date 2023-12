Monopoli, è crisi nerissima: quarto k.o di fila, 0-3 Crotone al Veneziani

Doveva essere la partita della svolta, rischia di rivelarsi invece quella del definitivo punto di non ritorno. Il Monopoli prosegue nel suo periodo di crisi nerissima e rimedia contro il Crotone la quarta sconfitta consecutiva: al Veneziani termina 0-3 a favore dei calabresi che salgono a quota 32 punti e avvicinano le zone nobili della classifica. Pugliesi sempre fermi a 18 punti, in quint’ultima posizione al fianco del Messina prossimo avversario.

Tomei opta per un 4-2-3-1 nel quale Borello, Starita e D’Agostino sono i trequartisti chiamati ad agire alle spalle dell’unica punta Spalluto, Zauli replica con un 3-4-1-2 che vede D’Ursi schierato a sostegno del tandem Gomez-Tumminello. In cronaca. Nei primi 25 minuti prevalgono la noia e l’equilibrio, spezzato soltanto da un tentativo potente di Giron con il mancino che termina la sua corsa abbondantemente a lato. Al minuto 29 ecco la prima vera occasione dell’incontro: un cross preciso libera al tiro Tumminello che in spaccata trova la porta ed esalta i riflessi di Perina, abile a rifugiarsi in corner. E’ il sussulto che scuote gli ospiti che sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo la sbloccano: traversone preciso che, deviato, attraversa la linea di porta e viene raccolto da Gomez che, a porta sguarnita, non può far altro che insaccare con la testa. Crotone avanti, ma è soltanto l’inizio. Trascorrono meno di 60 secondi infatti e Tumminello, partendo in posizione regolare, si porta avanti il pallone con la testa e con il mancino pesca l’angolino giusto dalla lunga distanza: pallone che dà un bacetto al palo e finisce in rete. Uno-due tremendo e Gabbiano sotto shock.

Nella ripresa i ragazzi di Tomei provano a uscire gli artigli, ma senza particolare successo. E così gli ospiti, al di là di una debole conclusione di Borello dal limite terminata a lato al minuto 49, non corrono particolari rischi e, anzi, al minuto 69 per poco non concedono il tris con un un quasi autogol di Cargnelutti: intervento maldestro e Perina costretto agli straordinari. La parola fine sulle speranze dei padroni di casa di recuperare il passivo negativo arriva al minuto 75, quando Hamlili – già ammonito – ferma un Vuthaj lanciato in ripartenza e rimedia il secondo giallo della sua partita. Biancoverdi in dieci e definitivamente al tappeto al minuto 86 per merito del neoentrato Felippe che entra in area di rigore, sterza e viene atterrato da un avversario: calcio di rigore trasformato poi perfettamente dallo stesso numero 8. Titoli di coda sull’incontro che si chiude così, tra sonori fischi e cori di contestazione del Veneziani, dopo tre minuti di recupero.

IL TABELLINO

MONOPOLI 0

CROTONE 3

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Cristallo (1′ st Iaccarino), Fazio (34′ st Angileri), Cargnelutti, Ferrini; Hamlili, Vassallo (1′ st Viteritti); Borello, Starita, D’Agostino (1′ st De Paoli); Spalluto. A disp.: Alloj, Sibilano, Sorgente, Di Benedetto, Santaniello, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta. All.: Tomei.

CROTONE (3-4-1-2): Dini; Leo, Loiacono, Crialese; Giron, Petriccione (45′ st Jurcec), Di Stefano, Tribuzzi; D’Ursi (19′ st Felippe); Gomez (19′ st Vuthaj), Tumminello (40′ st Bruzzaniti). A disp.: Lucano, D’Alterio, Papini, Gigliotti, Cantisani, Spaltro, Schirò, Pannitteri. All.: Zauli.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

RETI: 29′ pt Gomez (C), 30′ pt Tumminello (C), 41′ st Felippe (C)

AMMONITI: Cargnelutti (M), Vassallo (M), Starita (M)

ESPULSI: Hamlili (M)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 3′ st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp